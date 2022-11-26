Відомо, що військкомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.

У Російській Федерації знову зіткнулися з мобілізаційною проблема. Військове керівництво отримує доповіді про реальну ситуацію з мобілізацією.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, у російських військкоматах не можуть виконати план осіннього призову на військову службу.

"Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військовослужбовці Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників", - зазначено в повідомленні.

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Мобілзація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про старт часткової мобілізації. Москві не вистачає "гарматного м'яса" у війні проти України. При цьому мобілізувати повинні були тільки "запас", але повістки приходили всім без розбору.

Такі дії російської влади призвели до масового виїзду чоловіків до Вірменії, Грузії, Монголії, Туреччини та дрцгме дружні країни.

4 листопада президент РФ заявив, що вдалося мобілізувати 318 тисяч росіян, а 49 тисяч вже відправили в Україну.

19 листопада в Американському інституті вивчення війни заявили, що росіян чекає нова хвиля мобілізації, але це не врятує армія РФ в Україні, а лише погіршить загальну якість військ.

Крім того, у тимчасово окупованому Криму з 21 листопада почали вручати під підпис повістки про мобілізацію.

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