Солдат РФ відправили до моргу різними шляхами. Це підтвердили партизани.

У тимчасово окупованому Маріуполі серед окупантів здійнялася паніка через збільшення "загадкових смертей": армію РФ труять та ліквідують різними методами.

Про це заявив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши скріншоти зі скаргами загарбників з соціальних мереж.

Окупанти заявляються, що за тиждень було знищено 26 військових РФ. За цей період сталося мінімум 3 випадки, коли окупантів тим чи іншим шляхом знищили.

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"Кілька днів тому невідомі влаштували масове отруєння нашим бійцям. Загинуло 9 людей, госпіталізовано ще 12... Також у Маріуполі за останні дні було здійснено два напади на казарми", - скаржаться окупанти.

В останньому випадку знищили 17 військових, поранили ще 11. Таким чином, за останній період до моргу відправилося плюс 26 солдатів РФ. Андрющенко назва цю подію "окремим героїчним епосом Маріуполя".

"Додаємо в математику - загалом за літо та два місяці осені Маріупольським Спротивом ліквідовано понад 40 окупантів різними шляхами", - заявив Андрющенко.

Також дані про масове отруєння та ліквідацію 26 окупантів підтвердив зранку 16 жовтня "Маріуполь. Спротив".

"Ми готові і далі годувати нових російських солдат та офіцерів, що зайшли для підготовки та поповнення. Окрема вдячність ФСБ за розпорошення уваги в інший бік", - зазначили там.

У Маріуполі силами РФ створили дві злочинні банди

Напередодні Андрющенко повідомив, що в Маріуполі стараннями Росії утворилися дві етнічні злочинні банди: йдеться про мігрантів, якими РФ заселила місто замість українців. Ці групи займаються торгівлею зброєю, поширенням наркотиків та іншою злочинною діяльністю.

Загалом Росія завезла до Маріуполя щонайменше 25 тисяч людей з територій РФ та країн центральної Азії, щоб використовувати їх у своїх цілях як дешеву робочу силу, заявляв Центр національного спротив. Переважно, йдеться про вихідців з Таджикистану.

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