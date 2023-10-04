Раніше росіяни розпочали "евакуацію" представників органів "влади", а також родин своїх офіцерів.

На Мелітопольському напрямку серед російських окупантів спостерігаються панічні настрої. Спочатку вони розпочали "евакуацію" представників органів "влади" та родин своїх офіцерів, а тепер вивозять "заклади освіти", повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку", - зазначив він.

За словами Федорова, декілька тижнів тому російські загарбники почали вивозити органи "влади", а декілька днів тому їхні офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї.

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"Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум… До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - уточнив мер.

Він додав, що ввечері 3 жовтня окупанти оголосили, що сьогодні у місті не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок.

Ситуація на Мелітопольскому напрямку

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там вони мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області. ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога по всій лінії фронту.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російське військове керівництво ймовірно готове здати позиції у Бахмут, щоб посилити своє військо на Мелітопольському напрямку.

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