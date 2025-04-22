В місті з’явилось дві нові військові бази.

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано незвичне накопичення живої сили окупантів. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram.

"Спостерігаємо певне сповільнення військових переміщень в бік Запоріжжя. Проте саме на кінець тижня припала збільшена кількість колон з танками. Загалом до 10 одиниць танків та гусеничної бронетехніки", - розповів Андрющенко.

Крім того, за його словами, зафіксовано незвичне, але значне накопичення живої сили та військової техніки (БМВ, БТР) на базах Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча. "Зокрема, відмічаємо розбудову нових військових баз. Мінімум одна в Лівобережному районі, одна в Кальміуському", - додав Андрющенко.

Фахівці центру пов'язують це з необхідністю формування більш безпечного резервного плацдарму окупантів в логістичної близькості до фронту.

Андрющенко оприлюднив відео, на якому можна побачити, як військова техніка пересувається вулицями міста.

На думку керівника центру, найбільший інтерес в цьому складає база в Лівобережному районі, в район ЖМР Східний.

"Її організація - результат необхідності розширення вже наявної бази неподалік, яка використовується здебільше для стоянки паливо заправників та вантажівок з БК на перегоні в Запорізьку область (або звідти). Нова база носить інше призначення. Вона здебільше для стоянки живої сили та техніки. Зокрема тут підвищені заходи маскування, але завдяки масованим перекиданням квітня…", - зазначає фахівець.

Він уточнив, що загалом тенденція посилення військово перебування росіян в Маріуполя почалась на початку року й це - не випадковість, а послідовне перетворення Маріуполя в головний та повноцінний логістично-військовий плацдарм для вантажів, техніки та живої сили.

"З розгалуженою сіткою стоянок, ремонтних баз та пунктів постійного та тимчасового розташування живої сили. Цьому безумовно сприяють фактори розвитку залізниці та портового сполучення. Тому, ми впевнені, що найближчим часом зможемо констатувати факт військово використання як залізничних станцій Маріуполь-сортувальна, Маріуполь-головний та Маріуполь-порт, так і самого Маріупольського порту", - наголошує Андрющенко.

РФ будує нові мости в районі Маріуполя - подробиці

Як писав УНІАН, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти будують одночасно три нових мости, один з яких - залізничний. Останній проходить через річки Берестову й Кальміус, через балку Широку по автомобільній трасі Новоазовськ-Маріуполь та в районі нової залізничної гілки, яку росіяни будували навесні 2024 року. На думку Андрющенка, це робиться, зокрема, для покращення логістики Ростов-Новоазовськ-Волноваха - Донецьк для автомобільних шляхів.

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