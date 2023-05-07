Йдеться про дивні кола на небі, які фіксують місцеві мешканці.

В тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) кажуть про появу "зоряного" десанту ЗСУ в небі.

Йдеться про дивні кола, які з'явилися на небі ввечері 7 травня. Явище фіксують мешканці міста на фото та відео.

Відео дня

Пізніше місцева "влада" опублікувала власне пояснення, вказавши, що кола на небі виникли внаслідок тестування освітлення арки "Побєди" до 9 травня.

Мелітополь у паніці через "евакуацію" окупантів

Нагадаємо, що сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров констатував, що мелітопольці та південь України перебуває у паніці через заяви РФ про "евакуацію" цивільного населення. На в'їзді в Крим утворилися шалені черги.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що окупанти під виглядом порятунку цивільного населення прагнуть використати українців, як живий щит в разі обстрілів. Їх розселяють разом з окупантами у найнебезпечніших зонах.

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