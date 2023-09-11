За минулий тиждень звільнена територія на Бахмутському напрямку склала близько 2 кв. км, також ЗСУ мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки, відбувався рух в районі Опитного біля Авдіївки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про успіхи Сил оборони у звільненні нашої території від російських окупантів. Про це вона заявила під час включення з Military Media Center.

"За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км", - сказала вона.

За словами заступниці міністра, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

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Також Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки.

"Там ми витісняли противника із займаних позицій і там є у нас певні просування вперед", - додала вона.

Крім того, відбувався рух в районі Опитного біля Авдіївки, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту.

За словами заступниці міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

ЗСУ зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх, сказала Маляр.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України просунулися ще близько на 1,5 км у районі села Роботине в Запорізькій області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

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