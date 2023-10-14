Військовий Фірсов вважає, що розслаблятися не можна, бо у ворога мета - захопити місто.

Російські окупанти під Авдіївкою розбиті, але вони не зупиняться, попри великі втрати, а намагатимуться захопити місто. Про це сказав боєць 109 батальйону ЗСУ, який раніше був народним депутатом 7 і 8 скликань, Єгор Фірсов.

Говорячи про стратегію російських окупантів під Авдіївкою, Фірсов зазначив, що вона не змінилася від початку війни. "Велике скупчення піхоти. Якщо під Бахмутом "вагнерівці" пересувалися по 6-10 орків у групі, то ці пересувалися по 40. Це, звичайно, була "цукерочка" для нашої артилерії – ми туди насипали і їх знищували",- зазначив він. При цьому додав, що аналогічна ситуація спостерігалася з пересуванням ворожої техніки - переїжджали по 10 одиниць в колоні або навіть по 18.

Фірсов наголосив, що всі бригади, які стоять під Авдіївкою та неподалік міста робили "все можливе і неможливе, щоб розбити ворога". За його словами, чотири дні тому був один з "найбільших пресингів за всю історію битви за Авдіївку".

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"Основний акцент у ворога був на авіацію - величезну кількість ФАБів та КАБів вони скинули на Авдіївку. Ворог розбитий", - зазначив він. За його словами, зараз переповнені морги і лікарні в Донецьку.

При цьому підкреслив, що розслаблятися зарано, бо ворог знову намагатиметься взяти Авдіївку. "Вона для них є стратегічною метою. Саме з Авдіївки в нас повний вогневий контроль Донецька, саме Авдіївка є так званими воротами для нашої атаки на Донецьк. Тому ворог не заспокоїться", - сказав Фірсов.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в місті. Він зазначив, що російські окупанти "стирають місто з лиця землі". За його словами, якщо ніч була відносно спокійна, то окупанти вже зранку "почали "гатити". "На 12 годину було вже близько 15 масованих обстрілів по території громади, було чотири авіаракетних удари зранку. Поки інформації про загиблих і поранених немає", - сказав Барабаш.

Він розповів, що проводити рятувальні роботи неможливо. За його словами, позавчора хотіли почати роботи по розбору завалів будинку, де можуть бути тіла двох людей. "Але як тільки зібралися близько 10 працівників з комунальної служби, то вже через 15 хвилин пролетів над ними безпілотник і почався обстріл в той квадрат. Тому рятувальні роботи призупинили", - розповів очільник Авдіївської МВА . За його словами, на ранок в місті залишається 1620 осіб. При цьому додав, що люди не дуже хочуть виїжджати – за тиждень вивезено 13 людей. Певна активізація людей на евакуацію відбувається після серйозних "прильотів" і руйнувань та коли є численні жертви.

Провал росіян під Авдіївкою

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського "Інститут вивчення війни" (ISW)вважають, що російський наступ на Авдіївку зазнав повного провалу попри спроби росіян заявляти про свої успіхи.

В ISW констатували, що російські сили змогли трохи просунутися вперед на південь від Красногорівки і на південний схід від Первомайського, що належать до Авдіївського напрямку. Росіяни також заявили про захоплення Авдіївського коксохімічного заводу, але ISW не знайшло жодних доказів цього.

При уьому аналітики констатують, що російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач навколо міста.

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