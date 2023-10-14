Через росіян в Авдіївці не можна шукати людей, які могли опинитися під завалами зруйнованих будинків.

Російські окупанти намагаються оточити місто Авдіївка Донецької області й для реалізації своїх задач кидають все більше сил.

Супротивники станом на суботу, 14 жовтня, вже п'яту добу не припиняють обстріли й штурмові дії, розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. "...Намагаються все ж Авдіївку оточити. Все більше і більше сил кидають для реалізації своїх цих задач", - заявив чиновник.

Він додав, що над містоа постійно кружляють ворожі безпілотники, і як тільки загарбники бачать десь скупчення людей, то завдають по них удари. Барабаш підкреслив, що через це під завалами зруйнованих будинків неможливо шукати людей.

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За його словами, у ніч на 14 число вороги не завдавали по Авдіївці масованих ударів, але здійснювали поодинокі обстріли з артилерії.

Барабаш також повідомив, що по позиціях наших воїнів окупанти не припиняли завдавати ударів зі всіх видів озброєння - безперервно бʼє артилерія, майже постійно триває стрілецьке протистояння.

Під ударом ворога Авдіївка - новини сьогодні варто читати

Російські загарбники вже тривалий час б'ють по Авдіївці з різного озброєння, у місті є дуже багато руйнувань, місцевих мешканців евакуювали. Під Авдіївкою бойові дії загострилися 10 жовтня. Повідомлялося, що ворог хоче оточити місто. Супротивники атакують українських воїнів та отримують гідну відсіч.

За словами речника Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, окупанти намагаються взяти під контроль Авдіївку, оскільки їм потрібні хоч якісь "перемоги".

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