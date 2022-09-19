За його даними, вручення повісток розпочинається сьогодні.

В російській столиці починається мобілізація на війну проти України. Мешканцям Москви почнуть видавати повістки.

Про це в Telegram повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, посилаючись на джерела в РФ.

"Відсьогодні, як повідомляють деякі джерела саме на Московії, почнуть масово вручати повістки для москвичів. Тобто, зеки Пригожина (Євген Пригожин – соратник Володимира Путіна, який відповідає за формування ПВК Вагнера – УНІАН) не врятують так звану російську армію. Не врятують її і тік-ток війська (підрозділи Рамзана Кадирова – УНІАН) та інші бандити. Москва, готуйся – до твого улусу прийдуть чорні пакети з України. Зробіть висновки, ЗСУ дасть відповідь…", - сказав Братчук.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що Генштаб ЗСУ повідомив, скількох зеків Росія з Тамбова направила на війну в Україну. Супротивнику суттєво не вистачає людських та матеріальних ресурсів.

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