Супротивнику суттєво не вистачає людських та матеріальних ресурсів, зазначили у Генштабі.

З російського Тамбова на війну в Україну направлено 400 зеків.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей "для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону".

Раніше повідомлялося, що РФ проводить приховану мобілізацію чоловіків для війни в Україні. Генштаб ЗСУ зазначав, що вороги продовжують вербувати "новобранців" серед ув'язнених та людей із наркотичною й алкогольною залежністю.

ЗМІ писали, що засновник приватної військової компанії "Ліга" (ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у бойових діях проти української держави.

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