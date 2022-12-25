Постачання будь-якої зброї – це дуже складна технічна і логістична операція, зазначив міністр закордонних справ України.

Україна матиме всю необхідну зброю, це лише питання часу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного марафону, коментуючи питання, чому Україні не можуть надати всю необхідну для звільнення своїх територій зброю одразу.

"Моє враження таке. Якщо підсумувати всі залаштункові розмови і не лише у Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу. Чому її не можна надати одразу? Тому що є психологічні, логістичні і політичні причини. Але з цими усіма причинами потрібно працювати, і ми будемо працювати з ними", - акцентував Кулеба.

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Він додав, що ніяких табу у питанні постачання зброї немає.

"Постачання будь-якої зброї – це дуже складна технічна операція і логістична операція. І ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями, дуже багато про це знаємо, це все дуже складно. Але в мене точно є відчуття..., що ніяких табу у питанні постачання зброї немає. І Patriot, рішення про які привіз Володимир Зеленський з Вашингтону, - це найкращий тому доказ", - підкреслив Кулеба.

Також він відповів на питання про те, наскільки виконані задачі, які ставилися візитом президента до США. "Всі цілі візиту були вражені на сто відсотків з ефективністю один до одного", - констатував міністр закордонних справ.

Військова допомога від США

21 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу.

Байден під час перебування Зеленського у Вашингтоні оголосив про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів, що, зокрема, включатиме комплекси Patriot і снаряди для них.

Президент США заявив, що на підготовку українських військових для застосування зенітно-ракетних комплексів Patriot знадобиться певний час.

23 грудня під час виступу на щорічній Конференції послів України президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його візиту до Вашингтону між Україною та США були досягнуті стратегічні домовленості посилити Сили оборони України на ключових напрямках.

Розповідаючи про свій перший закордонний візит після 24 лютого, який відбувся до ключового союзника України - Сполучених Штатів. Зеленський зазначив, що "це був результативний візит".

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