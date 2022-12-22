В Пентагоні розповіли, скільки українські військові навчатимуться керувати системами Patriot.

Після оголошення нового пакету допомоги Україні від США на суму 1,85 млрд доларів, до якого увійдуть системи Patriot, стало відомо, що для того, щоб українські військові підготувалися для роботи із цим зенітно-ракетним комплексом, знадобиться кілька місяців.

Як повідомляє CNN, таку заяву під час спілкування з журналістами зробив високопоставлений представник оборонного відомства США.

"Patriot потребує навчання, і ми очікуємо, що на це підуть кілька місяців, щоб забезпечити українським силам підготовку, необхідну для його успішного використання", – заявив посадовець.

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За словами представника Пентагону, ЗРК Patriot та боєприпаси, які увійдуть до нового пакету військової допомоги, "дадуть Україні критично важливий засіб дальньої дії" для захисту від "крилатих ракет, балістичних ракет та літаків".

"У протиповітряній обороні не існує "магічної кулі". Наша мета – допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони. Patriot доповнить низку засобів ППО середньої та малої дальності, які ми й союзники надали в межах попередніх пакетів допомоги", – наголосив він.

Передача ЗРК Patriot Україні: що відомо

Зенітно-ракетні комплекси Patriot можуть допомогти "суттєво посилити" протиповітряну оборону України, а також створити ешелоновану систему ППО.

Як розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, ці комплекси – "дуже потрібна для України річ". Він додав, що Patriot давно був омріяним озброєнням в стратегії подальшого розвитку Повітряних сил.

Водночас військовий експерт Олег Жданов зазначив, що вчитися керувати такою технікою треба приблизно півроку. Проте ЗСУ опанують систему Patriot швидше.

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