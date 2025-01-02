Силам оборони вдалося зірвати плани окупантів на блискавичний наступ.

Для російських окупантів є дуже важливим форсування річки Оскіл, тому вони продовжують спроби це здійснити.

Про це сказав офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії Володимир Черняк в ефірі телемарафону, розповідаючи про ситуацію на Харківському напрямку.

Він зазначив, що поки гумові човни є основною тактикою противника для переправи через річку Оскіл. "Можливості скинути понтонну переправу в них немає, чекати поки вдарять морози -40 градусів і річка повністю замерзне і буде півметра льоду це є не можливо, бо зима тепла. Проте ворог не полишатиме спроб форсувати річку, бо для них це є дуже важливим кроком", - сказав офіцер бригади "Рубіж".

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За його словами, оккупанти намагаються невеликими групами на човнах переплисти на інший берег і ці спроби постійно повторюватимуться. Він додав, що українськими підрозділами над річкою Оскіл ведеться цілодобове спостереження, щоб противник не міг здійснювати якісь дії на цій території.

Черняк розповів, що на Харківському напрямку ворог сформував оперативні резерви для наступальної зимової кампанії. За його словами, противнику довелося використовувати частково ці резерви вже кілька місяців через серйозну оборону українських військових.

"Силам оборони вдалося зірвати план противника по блискавичному наступу по всій лінії бойового зіткнення. Ситуація на полі бою є надзвичайно напруженою, але всі розуміють, що все могло бути набагато гірше. Виключно за рахунок Сил оборони України стараємося тримати визначені рубежі", – наголосив Черняк.

Коментуючи заяву керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова про підготовку Ізюму та Балаклії до кругової оборони, офіцер бригади "Рубіж" сказав, що дуже важливо, що влада усвідомлює загрозу з боку РФ і необхідність облаштування позицій. "Це дуже серйозна і обнадійлива заява. Важливо, що влада на місцях розуміє необхідність підготовки міст до оборони. Ніхто не каже, що росіяни вже завтра будуть біля цих міст, можливо, вони туди і не дійдуть, але важливо, щоб там зводитлися адекватні лінії оборони, - наголосив Черняк.

Ситуація в Харківській області

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка кругової оборони міст Ізюм та Балаклія. Це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсну лінію фронту та можливу її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту.

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