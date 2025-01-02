Синєгубов зазначив, що роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими.

У Харківській області триває будівництво фортифікаційних споруд та підготовка до кругової оборони міст Ізюм та Балаклія. Про це розповів в етері телемарафону очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", – пояснив він.

Очільник ОВА не розкрив деталей щодо того, на якому етапі зараз ці роботи. Проте він наголосив, що адміністрація виконує покладені на неї завдання.

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"Однак там, звичайно, частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", – констатував Олег Синєгубов.

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