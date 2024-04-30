В області оголошені повітряну тривогу.

Вночі у вівторок, 30 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Перед цим Командування Повітряних сил Збройних сил України закликало жителів міста терміново пройти в укриття.

О 23:26 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. "Одеса - терміново в укриття!" - написали вони за кілька хвилин у Telegram. Вже о 23:31 Суспільне повідомило, що у місті чули вибухи.

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Оновлено о 23:48: Повітряні сили попереджають про новий запуск ракети/ракет. "Залишайтесь в укриттях до відбою!" - закликають вони.

Оновлено о 23:47: В Одесі пролунали повіторні вибухи. Наразі повітряну тривогу також оголошено у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Російські удари по Одесі: останні новини

Як відомо, вчора ввечері російські загарбники обстріляли місто, вбивши п'ятьох людей та собаку. Поранення отримали 32 людини, зокрема - двоє дітей та вагітна жінка.

За даними військових, бойова частина ракети, якою вдарили окупанти, була зі шрапнеллю, тобто призначалася для ураження живої сили. Масштабна пожежа почалася у Палаці студентів Національного університету "Одеська юридична академія".

Мер Одеси заявив, що більшість постраждалих людей того вечора просто були на прогулянці у районі узбережжя.

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