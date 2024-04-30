Десятки мирних мешканців зазнали осколкових поранень, кілька людей - у вкрай тяжкому стані.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував ракетний удар, який 29 квітня армія РФ завдала по Одесі. Аналітик вважає, що мета цієї атаки – виключно терор мирного населення.

За даними Коваленка, по Одесі було завдано удару балістичною ракетою, типу 9М723 ОТРК "Іскандер" з бойовою частиною касетного типу.

"Це перший випадок, коли окупанти завдають удару по Одесі балістичною ракетою з касетною БЧ (бойовою частиною – УНІАН). Учора, низка спостерігачів вирішили, що було збиття цієї ракети, помилково прийнявши розкриття БЧ за враження її ЗКР. Проте очевидно, що російські окупанти пішли на скоєння кривавого злочину, якраз після Вербної неділі навмисно", - наголошує експерт. Відео дня

Він зазначає, що касетні бойові частини застосовуються при намірі вразити велике скупчення живої сили або техніки противника. Суть таких БЧ – завдання удару по великій площі, що вчора і сталося в Одесі. Проте атаковані не військові, а цивільні об'єкти. При цьому, за словами Коваленка, ефект був посилений наявністю шрапнелі в суббоєприпасах (боєприпасах меншого розміру).

"Російське командування чудово знало, що на цій локації немає військових об'єктів, а навіть якби й були, то по ним логічніше бити осколково-фугасними БЧ проникаючого, бетонобійного типу. Але ні. Обрано було саме касети, причому з посиленим вражаючим ефектом", — каже аналітик.

Він вважає, що те, що трапилося, вкотре показує: терор проти цивільного населення для російських окупантів залишається пріоритетним настільки, що їм не шкода дорогих і непростих у виробництві 9М723.

"Вбивства заради вбивства, терор і паніка – ось основна мета російських військ", - резюмував Коваленко.

Як повідомив журналістам директор лікарні Денис Себов, у цю медустанову вчора після ракетного удару було доставлено 14 постраждалих, з яких п'ятеро - жителі Сум, Миколаєва та Запоріжжя. У всіх потерпілих - складні травми, осколкові поранення, одна з постраждалих - 40-річна жінка - померла в лікарні внаслідок осколкового поранення серця та легень.

Наразі четверо пацієнтів перебувають у вкрай тяжкому стані, шестеро - у тяжкому. У людей - пошкодження судин, інших життєво важливих органів. Крім того, стало відомо, що наймолодша пацієнтка (дівчинка, якій немає ще п'яти років) також - у вкрай тяжкому стані. Як заявив в ефірі телемарафону перший заступник голови ОВА Олександр Харлов, дитина перенесла операцію на серці і зараз медики борються за її життя.

За словами чиновника, 16-річного підлітка, який також постраждав під час обстрілу, після надання відповідної медичної допомоги, переведено на амбулаторне лікування.

За даними Сил оборони півдня України, попередньо вибух стався в повітрі. Внаслідок спрацювання боєприпасу загинуло 5 цивільних осіб, понад 30 отримали поранення, також пошкоджено 25 цивільних автомобілів, 20 приватних житлових будинків, інфраструктурні об'єкти.

Удар по Одесі 29 квітня: що потрібно знати

Приблизно о 18.30 понеділка, 29 квітня, російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Він припав на прибережну зону в одному з елітних районів міста. У цей час у районі узбережжя було багато людей, які відпочивали, зокрема після робочого дня. Там було багато дітей, спортсменів, деякі гуляли з домашніми собаками.

Внаслідок російської атаки значно пошкоджено Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий як "Замок Гаррі Поттера", - площа займання будівлі склала 600 кв. метрів.

Серед поранених – двоє дітей, вагітна жінка та колишній нардеп Сергій Ківалов, який є засновником та екс-ректором Одеської юридичної академії, а також президентом Міжнародного гуманітарного університету (МДУ). На території палацу загинув проректор МДУ Борис Васильєв. Касетні боєприпаси розлетілися на 1,5 км.

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