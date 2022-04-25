Сім'я дівчини наразі також залишилася без даху над головою.

В Одесі стало відомо про молоде подружжя, яке загинуло під час попадання ракети в багатоповерхівку 23 квітня.

Про це в соціальних мережах повідомляють друзі загиблих Міли і Богдана.

Зокрема, про це написала знайома подружжя Вероніка Кас. За її даними, загибла жінка була вагітна.

"В одну секунду ми втратили вас... Моя дорога і мила дівчинка!!!!! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину, і життя тільки починалося... Росії немає прощення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, що видає такі накази! Це біль і втрата, яку не відшкодувати нічим і ніколи!", - написала вона.

Вона називає російських військових нелюдами, вигаданою расою, якої ніколи не зрозуміти, не усвідомити жаху, який вона творить.

Сусідка подружжя Ольга Самара розповіла, що квартири подружжя в результаті ракетного удару взагалі немає – замість неї зяє діра. Сім'я цієї жінки в даний час також залишилася без даху над головою, так як їх квартира для проживання непридатна.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі два житлових будинки, один з них - 16-поверховий. Загинули 7 осіб, серед яких тримісячна дитина. Так, в одній родині загинуло три покоління - не лише маленька дитина, а і її мати та бабуся. Про долю ще однієї людини нічого невідомо. 18 людей отримали поранення.

Одна з ракет потрапила на територію кладовища, де зруйновано понад 1 тис. кв. м території. Важкі поранення отримала жінка, яка прибирала там могили.

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