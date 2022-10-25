Голова ОП наголосив, що відповідальність за це буде максимально жорсткою.

В Офісі президента України прокоментували удар по Дніпру, внаслідок якого загинула вагітна жінка.

Про це у Telegram написав керівник ОП Андрій Єрмак.

"Черговий теракт. Внаслідок обстрілу росіян у Дніпрі є загиблі. Серед них - вагітна жінка. Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з Тік-Току закликають "спалювати" українців", - додав він.

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Голова ОП наголосив, що відповідальність за це буде максимально жорсткою.

"Загинуло 2 людей. В автівці згоріла вагітна жінка, також загинув оператор автомийки. Госпіталізовано 3 людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару знищено комплекс будівель АЗС - автозаправочні колонки, автомийку, шиномонтаж та 2 автомобілі.

"Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську. Пожежу на місці подій ліквідовано", - додали в ОП.

Вечірній удар окупантів по Дніпру: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 25 жовтня, мер Дніпра Борис Філатов повідомив про "прильот" по місту. Згодом стало відомо, що уламки російської ракети впали на місцеву АЗС, внаслідок чого там виникла пожежа.

Дніпропетровська область, яка межує з тимчасово окупованими районами Запорізької області та нещодавно звільненими районами Херсонської області, зазнає обстрілів з боку російських окупантів ледь не щодня. Від ворожого вогню потерпають, зокрема, Нікопольській та Криворізький район.

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