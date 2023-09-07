За інформацією ЗМІ, до "бавовни" доклала руку СБУ.

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалася машина з двома працівниками російської ФСБ і військовими.

Як повідомляє УП з посиланням на джерела в СБУ, в результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший – в реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто-поранені.

Повідомляється, що підірвані ФСБшники "працювали" в тимчасово окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів "і заодно – катувати українців".

Підриви окупантів в Україні

В окупованому селищі Лазурне на півдні Херсонської області стався вибух під час наради керівництва окупаційної адміністрації. Важке поранення зокрема отримав призначений росіянами гауляйтер селища.

Нещодавно призначений "комендант" Лазурного був відправлений в госпіталь "в крові в дуже важкому стані". І хоча на момент відправки в лікарню окупант був живий,"квиток в Кобзоново вже куплений".

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