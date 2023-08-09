Після вибуху в окупаційній адміністрації "поплохєло" одразу п'ятьом важливим окупантам.

В окупованому селищі Лазурне на півдні Херсонської області стався вибух під час наради керівництва окупаційної адміністрації. Важке поранення зокрема отримав призначений росіянами гауляйтер селища.

"У Лазурному сьогодні приблизно о 09:45 в районі місцевого магазину по вул.Металургів/перетин вул. Центральної під час наради було підірвано близько 5 нарадників. Головний бородатий нарадник весь в крові винесений без ознак життя в невідомому напрямку", – пише український військовий блогер "Миколаївський Ваньок".

За його даними, нещодавно призначений "комендант" Лазурного був відправлений в госпіталь "в крові в дуже важкому стані". І хоча на момент відправки в лікарню окупант був живий, "квиток в Кобзоново вже куплений".

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Блогер зазначає, що окупанти намагаються замовчати те, що трапилося, але незабаром на них чекають нові інциденти такого роду.

Вибухова доба у російських окупантів

Сьогодні в російському місті Сергієв Посад на північно-східній околиці Москви прогримів потужний вибух. Як з'ясувалося, вибухнув оптико-механічний завод, що виробляє оптичні прилади, зокрема для військової техніки. Величезний димовий гриб на місці події свідчить про велику потужність вибуху. Російська влада стверджує, що вибух стався через технологічні порушення на виробництві.

Також сьогодні "бавовна" навідалася до штабу російських загарбників на території окупованої Нової Каховки. Там масштаб руйнувань поки не відомий, але над місцем вибуху також був зафіксований великий димовий гриб.

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