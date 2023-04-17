Камери встановлюють уздовж залізничного полотна.

У тимчасово окупованому Криму для виявлення партизанів встановлюють додаткові камери спостереження.

Камери встановлюють уздовж залізничного полотна з метою протидії диверсантам, інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що це стало реакцією на успішні дії місцевих партизан, зокрема з руху "Атеш".

Відео дня

У центрі нагадали, що наприкінці лютого невідомі герої підірвали залізничну колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух потягів було припинено.

Також окупанти посилили перевірки "нелояльного населення".

Як повідомлялося, за даними групи "Інформаційний спротив", окупаційна влада Криму масово закриває пляжі. Купатися заборонено у Чорному морі на заході Сакського району й в озері Донузлав. Також закриті для купання місцеві озера.

Раніше на цих пляжах окупанти вирили десятки кілометрів окопів та розставили артилерію. Таких заходів ворожа армія вживає через загрозу контрнаступу Сил оборони України.

"Атеш" — партизанський рух, що діє на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: