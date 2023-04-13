Також закриті для купання в 2023 році місцеві озера.

В тимчасово окупованому Криму так звана "влада" масово закриває пляжі. Купатися заборонять в селах Штормове і Попівка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря і озера Донузлав.

Як зазначає група "Інформаційний опір", також закриті для купання у 2023 році місцеві озера. Відомо, що постанову про закриття пляжів ухвалила окупаційна "адміністрація" Штормівської сільради.

"Затвердити перелік місць, заборонених для купання на території Штормівського сільського поселення Сакського району Республіки Крим (додається)", – йдеться в документі.

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Зазначається, що раніше на цих пляжах окупанти вирили десятки кілометрів окопів і розставили артилерію в Криму. Такі кроки ворог робить перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Ситуація в Криму

Російські окупанти відмовилися від проведення в Криму військового параду на 9 травня нібито з "міркувань безпеки". При цьому окупанти пообіцяли, що ветеранів відвідають представники окупаційної "адміністрації".

Останнім часом в Криму також трапляється "бавовна". Нещодавно була прорвана російська ППО в окупованій Феодосії. Глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан вважає, що удари по ворожих засобах ППО на території Криму говорять про наміри України звільнити окупований півострів.

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