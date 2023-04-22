У Міськраді повідомили, що у місті суттєво зростає кількість бурятів та жителів з глибинок Росії.

В окупованому Росією Маріуполі баранів ріжуть на вулицях та розводять стихійну торгівлю. У місті спостерігається справжній "бум" із бурятів. Нагадаємо, що днями раніше у місті через дії РФ загинув дельфін.

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада. Там зазначають, що етнічний склад населення Маріуполі під російською окупацією змінюється - зростає кількість громадян Росії, яких завозять для різних робіт. "Більшість з них - представники нацменшин РФ, буряти чи жителі віддалених глибинок", - зазначають в міськраді.

"Тепер змінюються й "традиції". Так, у дворі по вулиці Фонтанній, 85, представники національних меншин влаштували різанину баранів. Прямо посеред дня, не звертаючи уваги на мешканців, серед яких є діти", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що жителі будинків на вулиці Блажевича скаржаться на стихійну торгівлю. Вони розповідають про бруд та сморід під вікнами жителів, але колабораційна адміністрація ігнорує усі скарги людей.

В повідомленні сказано, що тепер "асвабадітєлі" принесли "руський мир" з його безправ’ям та безладом.

Росіяни зводять в Маріуполі свій пантеон "героїв"

Як повідомляв УНІАН 17 квітня у Маріуполі росіяни встановили пам’ятник генералу, який брав участь в окупації міста.

Пам’ятник окупанту встановили біля школи №7, яку окупаційна адміністрація перейменувала на його честь, а на відкриття зігнали школярів та викладачів. Роман Кутузов — це командир 29-ї армії РФ, який також командував так званим армійським корпусом "ДНР", брав участь у захопленні Маріуполя, а в червні 2022 року був ліквідований у Луганській області.

За попередніми даними, росіянами пошкоджено 90% всіх шкіл Маріуполя – 54 навчальні заклади, з них 19 мають критичні ушкодження, а 8 - зруйновано повністю.

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