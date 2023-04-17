Роман Кутузов — командир 29-ї армії РФ, який також командував армійським корпусом "ДНР". В червні 2022 року був ліквідований в Луганській області.

У Маріуполі росіяни встановили пам’ятник генералу, який брав участь в окупації міста.

Як повідомляє Маріупольська міськрада, пам’ятник окупанту встановили біля школи №7, яку окупаційна адміністрація перейменувала на його честь.

"На відкриття зігнали школярів та викладачів. Це чергова спроба героїзувати злочинців, які вбивали мирних жителів міста", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Роман Кутузов — це командир 29-ї армії РФ, який також командував так званим армійським корпусом "ДНР", брав участь у захопленні Маріуполя, а в червні 2022 року був ліквідований у Луганській області.

У міськраді також нагадали, що школа №7 мала трансформуватися в першу IT-школу, а в 2020 році розпочалася реконструкція закладу.

"Передбачалося, що класи будуть оснащені сучасною технікою, а навчальний план доповниться предметами з програмування та інформатики. Через окупацію, усі плани були зруйновані. А школа тепер – це пропагандистський заклад, де навчають лише російському гімну та фейковій історії", - сказано в повідомленні.

Маріуполь під російською окупацією - що відбувається в місті

Росія захопила український Маріуполь ціною величезних втрат. В результаті жахливих російських бомбардировок загинули десятки тисяч жителів міста.

Зараз рівень смертності у місті продовжує зростати, зокрема, через низький рівень медицини.

Росіяни намагаються приховати масштаби своїх злочинів і зносять розбомблені ними ж будинки, де можуть знаходиться тіла місцевих жителів. За останніми даними всього знесли вже понад 350 багатоповерхівок.

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