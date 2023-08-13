Боєприпаси загарбників детонували дуже видовищно й довго.

У ніч на 13 серпня у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області прогриміли гучні вибухи. Уражено одразу два склади боєприпасів РФ, а також нібито є влучання по базі окупантів.

Про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко Константин в Telegram. За його словами, вибухи були настільки потужними, що ця ніч стала для окупантів в Олешках "зорепадом Персеїди".

"Росіяни два дні заїжджали-заїжджали, а годину тому взяли і померли. Ясна річ, з собою вони забрали техніку та склад із боєкомплектом", – прокоментував журналіст.

Приблизно о 23:30 суботи у повітря злетів один російський склад боєприпасів, а через годину, о 01:30 неділі, ЗСУ накрили ще один - на лівому березі.

На відео російський склад видовищно детонує. Вогонь видно навіть з навколишніх населених пунктів.

"Слухайте, а це ж мабуть сьогодні ота зоряна ніч, що всі дивляться, як зорі падають... А ми з хлопцями знайшли, куди всі ці зорі падають. Усю ніч дивимось і не лягаємо, так красиво – очей не відірвати. Неймовірне природнє явище", – іронічно зазначив Риженко.

Згодом журналіст повідомив про повторну детонацію бк противника в Олешках. Він пожартував, що з окупованого міста вже час вести стрим, адже цілу ніч палають об'єкти ворога.

Водночас місцеві пабліки пишуть, що за пів ночі неділі в Олешках було знищено два склади БК, а також є влучання по скупченню окупантів.

Олешки в окупації - останні новини

У тимчасово окуповані Олешки регулярно прилітає "бавовна". Нещодавно місцеві ЗМІ повідомили про наслідки ударів в тимчасово окупованих Олешках. Виявилося, що "безхатьком" став місцевий "мер". Його будинок та земельну ділянку, розташовані за адресою вул. Крилова, 165, було знищено.

Наразі доля самого колаборанта Георгія Журавка невідома. Немає даних, чи перебував він на момент вибуху у будівлі.

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