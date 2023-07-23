Чи був колаборант у будинку на момент вибуху - невідомо.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищено будинок місцевого гауляйтера Георгія Журавка.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибух стався увечері 22 липня за адресою вул. Крилова, 165. Зазначається, що власником земельної ділянки та будинку за цією адресою є Журавко.

На фото видно, що від будинку не залишилось нічого, він повністю зруйнований. Чи був колаборант у будинку на момент вибуху – наразі невідомо.

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Георгій Журавко – що про нього відомо

За даними порталу Chesno, Георгій Журавко – фігурант бази "Миротворець", рідний дядько вже мертвого колаборанта Олексія Журавка, якого було ліквідовано у вересні 2022 року в центрі Херсона.

У травні 2022 року окупанти призначили його "міським головою" Олешок.

Колаборанти на окупованих територіях продовжують отримувати по заслугах

Так, на початку липня стався приліт по "адміністрації" в окупованій Волновасі, є поранені серед так званих "співробітників".

Також дуже часто відбуваються вибухи в окупованому Мелітополі - там підривають скупчення ворожої техніки.

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