Водночас не можна забувати і про виробництво Росією ракет.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що в осінньо-зимовий період Росія може зробити ставку на застосування дронів-камікадзе, тож потрібно посилювати протиповітряну оборону нашої країни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо підготовки Повітряних сил до осінньо-зимового періоду в контексті протидії ворогу.

"Ми маємо досвід вже осінньо-зимового періоду застосування ворогом ударних БпЛА та ракет великої кількості. Це "Калібри" і "Х-101", "Х-555". За цей період саме атак на паливно-енергетичний сектор збито приблизно 750 дронів і 750 ракет", - зауважив Ігнат.

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Він підкреслив, що це велика кількість боєприпасів, і додав, що йдеться про період з вересня по березень.

"Зрозуміло, що ворог тепер не має такої великої кількості ракет. Зрозуміло, що вони їх виготовляють. Але не можуть відновити той весь запас, який вони викинули… Але готуватись відповідно потрібно. Тому що, бачите, що ті ж ракети "Х-101" чи "Х-555", якими атакували вчора, - вони не застосовували місяць. Місяць вони, мабуть, їх десь там виготовляли", - наголосив речник ПС.

Ігнат нагадав, що за даними Генерального штабу ЗСУ, Росія може виготовляти близько 100 ракет на місяць. "Я маю на увазі далекобійних, високоточних… Ну, і з них повітряного базування, можливо, половина – до стратегічної авіації. Може, 60. За місяць", - зауважив він.

Так, додав речник ПС, можна приблизно вирахувати, скільки російські окупанти можуть собі дозволити виготовити і запускати ракет.

"Я думаю, що Росія більшу ставку буде робити все ж таки на дрони-камікадзе, які дешевші та простіші у виробництві. Але ракети будуть теж виготовлятися і до цього треба теж готуватися. Наше завдання - посилитись якомога більшою кількістю засобів ППО, які нам дають партнери", - підкреслив Ігнат.

Атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили протиповітряної оборони України у ніч на 27 липня знищили вісім іранських дронів-камікадзе. Окрім безпілотників, російські загарбники били по містах України ракетами "Калібр".

"Калібри" атакували портову інфраструктуру Одеської області, в результаті чого є пошкодження та постраждалі.

Усі вісім дронів були знищені силами і засобами Повітряних сил в межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

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