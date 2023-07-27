Зазначається, що дві ракети "Калібр" збити не вдалося.

Сили протиповітряної оборони за ніч 27 липня знищили вісім іранських дронів-камікадзе. Крім безпілотників, росіяни били по сплячих містах України ракетами "Калібр".

"Вночі 27 липня 2023 року російська атакувала з південно-східного напрямку ударними БПЛА і крилатими ракетами. Всього зафіксовано два пуски КР "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря і восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 у напрямку Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telehgram.

Відзначається, що "Калібри" атакували портову інфраструктуру Одеської області, в результаті чого є пошкодження і постраждалі.

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При цьому всі вісім дронів знищені силами і засобами Повітряних Сил в межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Атака Росії в ніч на 27 липня 2023 - що відомо

Росіяни пізно ввечері 26 липня вдарили по Україні ракетами "Кинджал", "калібр" і Х-101/Х-555. У Повітряних силах повідомили, що сили ППО 36 ракет, а ще приблизно чотири ракети "Кинджал" летіли в напрямку Хмельницької області.

У ніч на 27 липня в південних регіонах України оголошували повітряну тривогу. Окупант вдарили ракетами "Калібр" по адмінбудівлях порту Одеси, в результаті чого загинув співробітник, а також пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

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