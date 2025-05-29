Місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців навіть повідомляли про про гучні вибухи перед пожежею.

У ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі виникла пожежа на території стартегічного заводу "Авангард", що спеціалізується на виробництві мікроелектроніки.

Як повідомили місцеві Телеграм-канали, пожежа виникла близько першої ночі у приміщеннях, де виготовляли та збирали мікросхеми. За даними "SHOT", над заводом було видно величезний стовп чорного диму, а полум’я охопило площу близько 100 кв м.

"Проходять роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72. На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. м", – заявили у міському відділку МНС.

Відео дня

Місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців навіть повідомляли про про гучні вибухи перед пожежею.

Примітно, що завод "Авангард", на якому сталася пожежа, є великим науково-виробничим підприємством. Він виготовляє радіоелектроніку, мікросхеми, прилади, а також базові конструкції для радіоелектронної апаратури.

Завод має статус Федерального науково-виробничого центру та входить до переліку стратегічних і системоутворювальних підприємств РФ.

Крім того, російська влада та телеграм-канали повідомляють про падіння уламків збитого дрона на житловий будинок на проспекті Вернадського на південному заході Москви.

Пожежі в РФ

Буквально 21 травня невідомі дрони вдарили по стратегічному заводу росіян в Орловській області, внаслідок чого на важливому об'єкті виникла пожежа. Це підтвердили навіть супутникові знімки NASA.

Мова йшла про завод в Болхові, який випускає мікросхеми, напівпровідники і є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів.

В ніч на 28 квітня безпілотники атакували завод з мікроелектроніки у Брянську. В районі заводу було зафіксовано кілька влучань.

Вас також можуть зацікавити новини: