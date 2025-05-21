На стратегічно важливому об'єкті виникла пожежа.

Вночі невідомі дрони атакували Болховський завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ.

Це підприємство виробляє мікросхеми, напівпровідники тощо і є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу (ВПК). Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів.

За повідомленням російських телеграм-каналів, на заводі в Болхові внаслідок удару дронів почалася пожежа.

Відео дня

Всього росіяни заявили про збиття 127 БПЛА у 6 областях.

Удари по території РФ

В ніч на 28 квітня безпілотники атакували завод з мікроелектроніки у Брянську. В районі заводу було зафіксовано кілька влучань.

В кінці квітня в ЗСУ назвали критичні наслідки ударів по підприємствах Росії. Зокрема, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що після кожного удару по такому заводу на ньому відбувається відтік кадрів, робочої сили. Він зазначив, що зазвичай це висококваліфікований персонал. Він додав, що такі працівники більше цінують власне життя. А також, вмають вищі шанси знайти високооплачувану роботу в інших регіонах Росії чи за її межами.

Вас також можуть зацікавити новини: