Вони є одними з найпоширеніших, які країни НАТО використовують в авіації.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про особливості ракет AMRAAM, які Сполучені Штати Америки закуплять для України. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо особливостей цих ракет та як вони допоможуть ЗСУ.

Ігнат зауважив, що йдеться про авіаційні ракети, які є одними з найпоширеніших, які країни НАТО використовують в авіації.

"Ракета класу "повітря-повітря", вони є різні, різна дальність ураження повітряних цілей у цих ракет. Ракета з активною головкою самонаведення. Якщо НАТО взяло її на озброєння як основну ракету класу "повітря-повітря", то відповідно, вона вартує того", - зазначив він.

Відео дня

Речник додав, що ці ракети застосовуються не лише з літаків. "Ці ракети нам постійно надають для комплексів ЗРК NASAMS… Ракета з повітря застосовується на більшу дальність, відповідно і не потрібно витрачати сили, енергію пального для того, щоб піднятися в повітря, вона запускається з повітряної платформи, тому може пролетіти більше", - розповів Ігнат і додав, що з наземної установки дальність ураження не така висока.

Він зазначив, що ракети, які Пентагон замовляє для України, - це AIM-120 AMRAAM таких модифікацій, які можуть долати і 160 км, і є версія на 180 км. За словами Ігната, цього більш ніж достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої протиповітряної оборони.

"Чим далі, тим безпечніше для наших пілотів, і тим небезпечніше для наших ворогів… Для України (ці ракети – УНІАН) може бути поставлено з тих, що є на складах. А це вже наступна партія ракет на листопад 2024 року", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що озброєння і літаки - це зовсім різні речі, тож терміни поставки ракет не говорять про терміни поставки Україні літаків. "Їх треба ще виготовити, їх треба поставити. Авіація не може літати порожньою, їй потрібно постійно поновлювати боєзапас. Тому нічого дивного в таких замовленнях, контарктуваннях немає", - запевнив він.

Ракети AMRAAM для України - що відомо

Раніше на сайті Пентагону було повідомлено, що Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на закупівлю для України ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM).

Кошти на цей контракт виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні. Його сума становить 192 млн доларів.

AMRAAM - американська авіаційна всепогодна керована ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення. Максимальна дальність пуску ракети - від 50 до 180 км.

Вас також можуть зацікавити новини: