Введено додаткові обмеження на в'їзд, виконання робіт у прикордонній смузі, прикордонних районах, плавання маломірних суден.

В Одеській області з 23 травня через агресію РФ введені додаткові режимні обмеження в контрольованих прикордонних районах.

Про це повідомили в Білгород-Дністровському прикордонному загоні.

Відзначається, що обмеження введені через збройну агресію Російської Федерації і забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України.

Зокрема, введені додаткові тимчасові обмеження на в'їзд, виконання робіт у прикордонній смузі, прикордонних контрольованих районах, плавання маломірних суден та інших плавзасобів у внутрішніх водах.

З ранку 23 травня в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області заборонено в'їзд людей у певну смугу місцевості вздовж державного кордону. Виняток - ті, хто постійно або тимчасово проживає, працює в даній місцевості. Також заборона не поширюється на власників земельних ділянок, що знаходяться в межах смуги; громадян, які прямують транзитом з пунктів пропуску через держкордон в інші райони. Також - особи, які нададуть письмове запрошення близьких родичів або яких особисто зустрічають місцеві жителі.

Зазначається, що у вищеназваній смузі заборонено проведення робіт (виняток – будівництво за міжнародними договорами тощо), відпочинок населення, рибальство (за винятком певної ділянки вздовж річки Турунчук), полювання, випас худоби.

Також заборонено скупчення автомобілів (більше двох) їх тривалі зупинки (довше 20 хвилин), не пов'язані з поломками, на узбіччях доріг поза встановленими стоянок.

Не можна перевозити зброю і будь-які засоби активної оборони без відповідних дозволів, використовувати прилади нічного бачення, тепловізори і т.д., використовувати безпілотники, пересуватися пішки по ділянці автомобільної дороги Одеса-Рені в районі населеного пункту Паланка (Молдова). Також заборонено пересування тут чоловіків призовного віку, крім тих, хто має на це право.

Заборона пересування на автомобілі по дорозі Одеса-Рені не застосовується до осіб, які забезпечують життєдіяльність об'єктів інфраструктури; надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру при виконанні ними службових завдань в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського, Ізмаїльського прикордонних районів Одеської області.

Крім того, дозволено пересуватися водіям вантажівок, задіяних у міжнародних перевезеннях; мають попереднє узгодження Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Також заборонено плавання всіх маломірних суден та інших плавзасобів, за винятком суден флоту рибної промисловості тощо.

Раніше повідомлялося, що на Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні.

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