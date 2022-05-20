Поширено інформацію про мінування об'єктів соціальної інфраструктури та так званих "державних" закладів у ряді міст Придністров'я.

На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширено інформацію про мінування об'єктів соціальної інфраструктури та так званих "державних" закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також було підірвано вежу радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці вибухи назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю.

За даними ГУР, окупанти намагаються створювати видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

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