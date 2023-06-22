Місцеві повідомляють про "приліт" на базу.

Вночі біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області стався вибух. Приліт був по базі відпочинку "Роза", де базуються російські окупанти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "О 1:40 в районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чути навіть за 50 кілометрів в селі Урзуф в Маріупольському районі", - повідомив він.

Андрющенко додав, що місцеві повідомляють про "приліт" в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.

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"Після прильоту виникла пожежа. Заграву спостерігали більше години", - поділився подробицями Андрющенко.

"Бавовна" для окупантів

В Україні часто відбувається "бавовна". Останнім часом особливо часто вона відбувалася в окупованому Криму. Однак час від часу "прильоти" трапляються і в Запорізькій області. Там діє рух опору, який і влаштовує росіянам "теплий" прийом.

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