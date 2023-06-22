Вночі біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області стався вибух. Приліт був по базі відпочинку "Роза", де базуються російські окупанти.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "О 1:40 в районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чути навіть за 50 кілометрів в селі Урзуф в Маріупольському районі", - повідомив він.
Андрющенко додав, що місцеві повідомляють про "приліт" в місце концентрації окупантів на базі відпочинку "Роза" села Азовське Бердянського району.
"Після прильоту виникла пожежа. Заграву спостерігали більше години", - поділився подробицями Андрющенко.
"Бавовна" для окупантів
В Україні часто відбувається "бавовна". Останнім часом особливо часто вона відбувалася в окупованому Криму. Однак час від часу "прильоти" трапляються і в Запорізькій області. Там діє рух опору, який і влаштовує росіянам "теплий" прийом.