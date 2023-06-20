Данілов зазначив, що одним із основних завдань Сил оборони на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" ворога.

Міністр оборони Олексій Данілов розповів про основні дії Сил оборони України і ситуацію на фронті та розкрив пріоритет українських захисників. Зокрема, він зазначив, що Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії.

"СОУ крок за кроком просуваються вперед до визначених верховним командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення. "М’ясні штурми" - це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни", - наголосив Данілов.

Він також відзначив роботу українських сил опору на тимчасово окупованих територіях, які своїми діями готують сприятливі умови для подальшої бойової роботи Сил оборони.

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Також Данілов розповів про пріоритет у діях Сил оборони на цей час:

"Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Така робота українськими захисниками виконується на відмінно".

Міністр оборони наголосив, що показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни.

Водночас Данілов розповів і про дії російських окупаційних військ

Зокрема, він зазначив, що окупанти максимально активізували бойові дії на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’їнки і Авдіївки), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ, з метою повного захоплення Донецької і Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків.

"Ворог також концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного по масштабах мінування територій на найбільш критичному для себе Купянсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов з "перерізання" так званого "сухопутного коридору" в Крим", - зазначив міністр оборони.

Він також наголосив, що плани Кремлівського диктатора Володимира Путіна зі знищення України військовим шляхом не змінились і будуть актуальними доти, "доки Росія не отримає військової поразки з подальшою внутрішньою дестабілізацією і поваленням путінського режиму".

"Ппутін продовжує вірити у перемогу своєї так званої "другої армії" так само, як Гітлер у 1945-му вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків. Компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує", - наголосив Данілов.

Український контрнаступ - останні новини

19 червня в Міноборони повідомили, що протягом двох тижнів українські війська деокупували вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Як зазначав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, в української армії немає втрачених позицій - тільки звільнені.

Міністр оборони Олексій Данілов зазначав, що контрнаступ йде за планом. Про деталі знає обмежене коло осіб.

За інформацією Генштабу, ворог обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках, а на Донбасі намагається йти вперед і зазнає невдач.

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