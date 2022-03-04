Біля Одеси в результаті ворожого обстрілу затонуло торгове судно Helt.

З початку російського вторгнення в Україну флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден.

Про це у Telegram повідомив глава Одеської ОДА Максим Марченко.

"З початку російського вторгнення в Україну флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпалива, кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, біля Одеси в результаті ворожого обстрілу затонуло торгове судно Helt (прапор Панама). Відзначається, що воно знаходилося біля входу в Одеську затоку, після вогневого удару судно розкололося і пішло на дно. Всі моряки теплохода Helt, який затонув в результаті обстрілу, врятовані.

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