Востаннє міністр оборони країни-окупанта з'являвся у публічному просторі 11 березня.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раптово зник з публічного простору. Востаннє він з'являвся на публіці 11 березня. Вже 12 днів журналісти його не бачили.

Про це повідомляють російські журналісти-розслідувачі з видань "Медіазона" та "Агентство".

Зазвичай Шойгу дуже активний у ЗМІ. Він значно збільшив штат пресслужби, відомство наполегливо працювало над публічних образом.

До 11 березня Шойгу з'являвся в новинах майже щодня. Тепер в інформаційному просторі зрідка згадують його, але без свіжих світлин та відео.

В оточенні очільника Міноборони країни-окупанта обговорюють, що він має проблеми із серцем.

11 березня Шойгу вручив державні нагороди окупантам, які брали участь у "спеціальній військовій операції". Це відео останнє з його участю.

18 березня Шойгу згадали у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що Путін обговорив із постійними членами Радбезу "хід спецоперації в Україні". Згідно з повідомленням, Шойгу був присутній на засіданні, але відео та фотографій з наради не публікувалося.

Того ж дня на Першому каналі вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", але канал показав старе відео за 11 березня.

Остання новина у профілі Шойгу на сайті Міноборони також датована 11 березня.

Розслідувачі зазначають, що зник не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.

Нагадаємо, російські військові 24 лютого рано вранці вдерлися на українську територію. Спочатку окупанти бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти, зокрема, Київ, Маріуполь, Чернігів, Харків, Херсон та Миколаїв.

Українська розвідка повідомляє, що президент Росії Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу готуються залучити до війни проти України неповнолітніх.

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