РФ не вистачає живої сили для поповнення лав окупаційної армії, зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Президент Росії Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ. Відповідний наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України" підписано міністром оборони РФ Шойгу", - мовиться у дописі.

Зазначається, що в наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.

"Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко", - зазначають у розвідці.

"Юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони Російської Федерації. Вона вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

"Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах "Гітлер'югенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат", - констатували у ГУР.

Нагадаємо, російські військові 24 лютого рано вранці вдерлися на українську територію. Спочатку окупанти бомбили військові об'єкти, а потім атакували й мирні населені пункти, зокрема, Київ, Маріуполь, Чернігів, Харків, Херсон та Миколаїв.

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