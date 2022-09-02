За даними ГУР, до Криму було переміщено вже близько 1,2 тис. призовників.

В Росії відбувається прихована мобілізація жителів Московської та Ленінградської областей для оборони Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як розповіла Маляр, російські окупанти активізують свої зусилля в Криму.

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"За даними Головного управління розвідки, в Росії відбувається прихована мобілізація жителів Московської області та Санкт-Петербургу для оборони Криму", - сказала вона.

Заступниця міністра оборони додала, що на територію Криму було переміщено близько 1,2 тис. призовників. Вони перебувають на окупованому півострові саме на той випадок, якщо їх доведеться використати у бойових діях.

"Ми просимо жителів Криму триматись подалі від військових об’єктів, адже росіяни схильні до того, щоб підривати самостійно свої об’єкти, жертвувати життями людей", - наголосила вона.

Як писав УНІАН, Путін видав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил РФ. Вона буде збільшена з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року.

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