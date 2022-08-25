Указ набуде чинності в 2023 році.

Президент Росії Володимир Путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляють російські засоби масової інформації.

Вона буде збільшена з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року.

"Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Згідно з опублікованим в мережі документом, указ підписаний російським президентом сьогодні, 25 серпня. Він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше в стратегічному командуванні Збройних сил України заявили, що в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації наполягають на загальній мобілізації, оскільки російська армія несе величезні втрати на війні в Україні.

Водночас заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що під час військових навчань у Росії планують провести приховану мобілізацію.

Тим часом представники Федеральної Служби безпеки РФ проводять вже другу хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганської області.

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