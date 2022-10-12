На Черкащині – попередньо без потерпілих.

Сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі на Рівненщині, Черкащині та Житомирщині.

Як повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, під час останньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль.

Також увечері на Житомирщині ППО, попередньо, спрацювала по нерозпізнаному літальному апарату. За словами голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, детальна інформація буде оприлюднена після вивчення території спеціалістами.

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На Черкащині під час тривоги також успішно спрацювала ППО. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець сповістив, що інформацію по збитих ворожих цілях наразі уточнюють. Працюють вибухотехніки і сапери.

"Попередньо без потерпілих", – зазначив Табурець.

Масовані ракетні атаки по Україні – що варто знати

Вранці 10 жовтня Росія влаштувала потужну ракетну атаку по містах України. В результаті обстрілу загинули 19 осіб, ще 105 осіб отримали поранення.

Повідомлялося, що ворог випустив по Україні 84 ракети (зокрема, Х-101, х-555, "Калібр", "Іскандер", С-300, "Торнадо-С"), 24 безпілотника. Український Forbes оцінив випущені в цей день ракети в 400-700 мільйонів доларів.

Росія влучала по об'єктах критичної інфраструктури. Станом на ранок 11 жовтня знеструмленими залишалися близько 300 населених пунктів у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

11 жовтня ворог продовжив масовану атаку по території України високоточними ракетами. З району Каспійського моря почала працювати стратегічна авіація окупантів, росіяни випускали крилаті ракети Х-101 і Х-555. Також продовжилися атаки за допомогою дронів-камікадзе.

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