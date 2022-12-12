Пропагандисти заявили, що наша країна отримає всі види озброєння.

Російські пропагандисти визнали ефективність військової допомоги від західних країн Україні. Вони заявили, що в майбутньому наша держава отримає ще більше озброєння — літаки і танки Abrams. І до цього військам РФ потрібно готуватися.

Такими заявами відзначилися російські пропагандисти в недавньому випуску шоу Володимира Соловйова. У прямому ефірі депутат Держдуми Росії Андрій Гурульов заявив: "Вони намагаються бити сьогодні по наших базах, по скупченню військ в тилу, по скупченню запасів матеріальних засобів. І ми бачимо буквально тільки останню добу, коли вони намагалися завдати ударів і завдавали ударів, в тому числі і "Хаймарсами". Причому наші порахували: він вже не на 70 кілометрів літає, а на 145".

Соловйов заперечив на це, що поки зафіксовано удари на дистанції 92 кілометри, а решта інформації нібито ще уточнюється.

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"Вже треба розуміти, що, мабуть, щось поставили інше. Вони будуть все одно поставляти. Їм поставлять все: це буде на 200, на 300 [кілометрів] поставлять, літаки, і "Абрамси" свого часу прийдуть. Все туди прийде, аби до кінця добити. І до цього треба готуватися", — продовжив Гурульов.

Останні удари ЗСУ по окупантах

Сьогодні, 12 грудня, українські захисники вдарили з HIMARS по базі "вагнерівців" на Луганщині. В результаті влучного попадання була зруйнована частина гуртожитку, де розташувалися вороги. Втрати ще уточнюються.

ВСУ сьогодні також атакували базу в Травневому. Там знаходилося близько 150 рашистів. Кількість ліквідованих і поранених супротивників поки не встановлена.

Українська авіація вчора завдала 5 ударів по скупченнях ворожих військ, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та боєприпасів.

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