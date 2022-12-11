Шведський міністр наголосив, що Україна є пріоритетом для Швеції, і вона буде підтримувати Україну і надалі.

Дев’ятий пакет підтримки Швецією України передбачає надання систем протиповітряної оборони та амуніції для військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільному брифінгу з міністром України Олексієм Резніковим, який пройшов у Медіацентрі Україна - Одеса, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він зазначив, що Україна є пріоритетом для Швеції, і вона буде підтримувати Україну і надалі. За його словами, уряд Швеції затвердив дев’ятий пакет підтримки України, який на 50% більшій, ніж восьмий пакет.

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"Це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку Росії... В цьому пакеті ми надаємо ППО", - сказав міністр оборони Швеції.

За його словами, також шведські партнери нададуть комплектуючі для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових.

Йонсон додав, що Швеція не просто підтримує Україну, а інвестує у "нашу загальну безпеку", так як Росія постійно порушує права людей, зокрема, атакуючи цивільні об’єкти - лікарні, університети, школи. Йонсон пояснив, що сьогодні побачив наслідки цих атак у Миколаєві, який відвідав разом з Резніковим.

"З 1 січня ми будемо головувати в Раді Європи та для нас буде дуже важливим завданням захищати інтереси України", - сказав міністр оборони Швеції.

Війна в Україні: допомога Швеції

19 листопада міністр Резніков заявив, що Швеція має намір надати Україні дев'ятий пакет оборонної допомоги на суму 3 млрд шведських крон.

Як повідомляв УНІАН, Швеція також виділила гуманітарну допомогу на 760 млн шведських крон на допомогу в зимовий період. З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта – для Молдови.

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