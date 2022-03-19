Автобуси вирушили до Попасної, Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного.

Із Рубіжного в Луганській області вдалося вивезти перших 30 людей, вони вже в безпеці.

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай .

Він зазначив, що з 9:00 розпочалася чергова евакуація людей з Луганщини. Автобуси вирушили до Попасної, Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного.

"Наразі ми вже врятували 30 жителів Рубіжного. Вони в безпеці – автобусом прямують до потяга. Евакуація з Рубіжного сьогодні ще продовжиться, якщо буде дотримання "режиму тиші" з російської сторони. Транспорт до інших міст в дорозі", – повідомив Гайдай.

Крім того, сьогодні, 19 березня, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна отримають продукти харчування, воду, медикаменти і предмети першої необхідності.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня бійці Національної гвардії зупинили наступ ворога на Рубіжне та знищили 20 окупантів.

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