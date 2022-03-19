Бої за Рубіжне та Попасну тривають.

Бійці Національної гвардії зупинили наступ ворога на Рубіжне та знищили 20 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Рубіжне та Попасна - українські. Під обстрілами всі міста області. Четверо загиблих та 10 поранених. Пошкоджено більше 50 будівель. Бої за Рубіжне та Попасну тривають. Нацгвардійці спинили наступ путінських вбивць зі сторони тимчасово окупованої Старої Краснянки на українське Рубіжне. Під час бою вони знищили два десятки російських окупантів та змусили їх відступити. Війська ворога супроводжували свої наступальні дії сорокахвилинним обстрілом міста з мінометів та ствольної артилерії", - написав Гайдай.

Він також зауважив, що під обстрілами впродовж доби перебували також Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Кремінна, Привілля, Золоте.

За даними Гайдая, пошкоджено 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди.

Є загиблі у Сєвєродонецьку та Рубіжному.

"Без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 тис. абонентів. Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 103 тис. 490 споживачів перебувають без електроенергії. Ситуація навколо тепло- та водопостачання залишається незмінною", - написав він.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині погоджений новий гумкоридор: евакуація автобусами очікується із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Приблизно о 14:00 буде евакуаційний потяг із Новозолотарівки.

Вас також можуть зацікавити новини: