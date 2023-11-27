Сильний вітер та сніг можуть вплинути на роботу ППО та авіації.

Термін "нельотна погода" існує не просто. Холод, сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації, а також на здатність РФ "прицільно" бити дронами.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на роботу БПЛА впливає потужність вітру, їх може просто здувати.

"Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БПЛА - це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає", - зазначив Ігнат.

Водночас він попередив, різкі перепади температури з "мінусової" на "плюсову" можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків. Це ускладнює роботу авіації.

Також погані погодні умови негативно впливають і на роботу ППО. "Якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактор щодо ефективності їх роботи", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат зазначив, що сьогоднішня ніч була для України досить спокійною у порівнянні з попередніми днями. Він зазначив, що цієї ночі "були моменти застосування ракет Х-59, але безуспішно для ворога". За його словами, дронів сьогодні не було, бо, очевидно, ворог зробив собі перепочинок після великої партії, яку запустив позаминулої ночі.

Окупанти кілька днів обстрілювали Україну дронами

Як повідомляв УНІАН, вночі 25 листопада російські окупанти влаштували масовану дронову атаку на Україну.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомляли, що Росія запустила рекордну кількість ударних БПЛА - близько 75 "Шахедів", з яких 71 збили. Основний напрямок удару - Київ.

Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому російським окупантам важливо атакувати саме Київ - "символізм ніхто не скасовував", і що будь-яка тиранія будується на символах.

Він зазначив, що Росія не може змиритися, що "город Киев - мать городов русских", чи як вони там називають, чинить опір.

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