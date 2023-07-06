Ракетна небезпека оголошена для кількох областей.

Російські окупаційні війська вчергове влаштували нічний обстріл України. У більшості регіонів оголошено повітряну тривогу через пуски "Калібрів".

О 01:04 6 квітня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про ймовірні пуски "Калібрів" та оголосили про ракетну небезпеку для півдня України.

Станом на 01:30 ракетна небезпека є для таких областей: Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська.

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Про загрозу для Київщини також попередили в КМВА:

"Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр". Прямуйте до укриття!" – йдеться у повідомленні.

Водночас на Харківщині, окрім ракетної небезпеки, є і загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили в ПС ЗСУ.

Оновлено 01:43: Декілька ракет типу "Калібр" з Чорного моря прямують на північ, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 02:01: Військові закликають мешканців Києва та області перебувати в укриттях. Можлива робота ППО.

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Ситуація в Чорному морі

5 липня різко збільшили кількість російських ракетоносіїв в Чорному морі – на бойовому чергуванні перебувало десять кораблів. Серед них два надводних і підводний ракетоносій. В ОК "Південь" наголошували, що загальний залп сягає до 20 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. На тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна", – наголосили вдень військові.

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