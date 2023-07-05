У Чорному морі російські війська сьогодні, 5 липня, різко збільшили кількість ракетоносіїв.
Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі в морі на бойовому чергуванні перебуває десять кораблів.
Мова, зокрема, йде про два надводних і підводний ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" складає до 20 ракет.
"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. На тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна", - наголошують військові.
Війна в Україні - ситуація в Чорному морі
Як повідомляв УНІАН, 4 липня корабельне угруповання противника продовжувало маневри в північно-східній частині Чорного моря. На чергуванні перебувало дев’ять кораблів, серед яких - надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".
За даними ВМС ЗСУ, у Чорному морі ворог загалом тримає з ракетами на борту два фрегати, три підводні човни та, за деякими даними, три катери, загальний залп яких може складати до 52 ракет.