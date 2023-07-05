Російські загарбники вивели на бойове чергування три носії крилатих ракет.

У Чорному морі російські війська сьогодні, 5 липня, різко збільшили кількість ракетоносіїв.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі в морі на бойовому чергуванні перебуває десять кораблів.

Мова, зокрема, йде про два надводних і підводний ракетоносій. Загальний залп "Калібрів" складає до 20 ракет.

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"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. На тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна", - наголошують військові.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня корабельне угруповання противника продовжувало маневри в північно-східній частині Чорного моря. На чергуванні перебувало дев’ять кораблів, серед яких - надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

За даними ВМС ЗСУ, у Чорному морі ворог загалом тримає з ракетами на борту два фрегати, три підводні човни та, за деякими даними, три катери, загальний залп яких може складати до 52 ракет.

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