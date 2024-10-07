За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені.

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, у Києві лунали вибухи.

Оновлено 9.10. За даними Київської міської військової адміністрації, близько 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. У столиці працювала ППО. Зазначається, що, за попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Крім того, зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районі столиці.

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Оновлено 9.25. Як повідомив згодом Кличко, уламки ворожих ракет упали в Соломʼянському районі - в кількох місцях на відкритий простір. У Шевченківському - поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому - уламок пробив дах службового мікроавтобуса.

Пізніше він додав, що у Соломʼянському районі пожежа, можливо, внаслідок падіння уламків ракети. Голова КМВА Сергій Попко додав, що в Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи.

"Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують", - зазначив Кличко.

Оновлено 9.55. Згодом він додав, що пожежа в Соломʼянському районі виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, її ліквідували. Потерпілих немає. Уламки ракет виявили також біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також - на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету.

Вночі Київ атакували дрони

Як повідомили у КМВА, вночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками типу "шахед". На столицю вони заходили хвилями та з різних напрямків. Тривога протягом ночі оголошувалася тричі і тривала понад дві години. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронівусі вони були знешкоджені.

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