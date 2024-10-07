Уночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками типу "шахед". На столицю вони заходили хвилями та з різних напрямків.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА). "Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати", - зазначили у КМВА і додали, що тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і тривала понад дві години.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. "Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - деталізували у КМВА.
Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
Нічна атака окупантів
Ще вчора з вечора зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північно-східного напрямку, повідомляли в Повітряних силах. О 20:45 попередили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на Сумщині. Згодом загрозу БпЛА оголосили на Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині. Потім тривога добралась ще до низки областей та столиці.