На столицю ворожі дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

Уночі ворог атакував Київ ударними безпілотниками типу "шахед". На столицю вони заходили хвилями та з різних напрямків.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА). "Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати", - зазначили у КМВА і додали, що тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і тривала понад дві години.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. "Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - деталізували у КМВА.

Відео дня

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нічна атака окупантів

Ще вчора з вечора зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північно-східного напрямку, повідомляли в Повітряних силах. О 20:45 попередили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на Сумщині. Згодом загрозу БпЛА оголосили на Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині. Потім тривога добралась ще до низки областей та столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: